Chief Executive Sam Hou Fai will visit Beijing from Dec. 15–17 to report to central authorities on the Macao SAR government’s 2025 performance and outline key priorities for the 2026 Policy Address. The annual duty visit was announced in a Government Information Bureau press release yesterday. During Sam Hou Fai’s absence, Secretary for Administration and Justice Wong Sio Chak will serve as acting Chief Executive.
Chief Executive to Head to Beijing for Official Duty Visit
